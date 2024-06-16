chico 裾ロゴUネックタンクトップ

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１度短時間着用しました。全体的に汚れもなく綺麗だとおもいます✨１度洗濯をし、クローゼットで保管していたため、神経質な方は御遠慮ください(*.ˬ.)\"なにかご質問等ございましたら、お気軽にコメントください♪柄・デザイン···ボーダー