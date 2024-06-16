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chico 裾ロゴUネックタンクトップ
商品番号 I96258517763
商品名

chico 裾ロゴUネックタンクトップ
ブランド名 チコ
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

１度短時間着用しました。全体的に汚れもなく綺麗だとおもいます✨１度洗濯をし、クローゼットで保管していたため、神経質な方は御遠慮ください(*.ˬ.)\"なにかご質問等ございましたら、お気軽にコメントください♪柄・デザイン···ボーダー
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Chico（チコ）の「裾ロゴUネックタンクトップ（タンクトップ）」 - WEAR
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