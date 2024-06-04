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【新品】MardiMercredi マルディメクルディ Tシャツ
商品番号 A86409041639
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【新品】MardiMercredi マルディメクルディ Tシャツ
ブランド名 マルディメクルディ
特別価格 税込 1,540 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★送料無料！★即日発送！★コメント無しの即購入OKです！★早い者勝ちでお願いします！MardiMercrediマルディメクルディは多くの韓国アイドルや芸能人が愛用している韓国の大人気のブランドです。ITZYYUNARedVelvetイェリ少女時代ティファニー元IZ*ONEイェナIUなどが着用しています。日本では、モデルやタレント・実業家として活躍する紗栄子さんが運営する「NASUFARMVILLAGE」とコラボしているブランドです。この商品は、FLOWER MARDIがデザインされたTシャツです。2着以上まとめ買いの方には、多少の割引もしますのでコメントでご相談ください。【サイズ】Free着丈：64肩幅：44身幅：53袖丈：18【素材】コットン100％--------------------※お値引き不可になります。※海外からの取り寄せ品のため、多少ほつれや製造過程での小さな汚れなどがある場合がございます。※全て検品し発送しておりますが、小さな点を見落としてしまうおそれがございます。※
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