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ジャンニキアリーニ アリファS バッグ2way ハンド
商品番号 C13659273704
商品名

ジャンニキアリーニ アリファS バッグ2way ハンド
ブランド名 ジャンニキャリーニ
特別価格 税込 4,935 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ALIFA数あるモデルの中でも人気の高いシリーズの「アリファ」。シンプルでファッション性の高いデザインながら機能性も抜群で、十分な収納力があり、デイリーユースから、日帰り旅行などのちょっとしたお出かけの際でも活躍するかと思います。また、コンパクトなサイズ感で軽量付属のストラップでショルダーバッグとしてもお使いいただけます。サイズ横幅22cm高さ12cm奥行き8cmストラップ130cm着用1回で短時間のため新品に近い美品です。カラー...ブラック素材...牛革(本革)種類...ミニショルダーバッグポシェット　肩がけ　ショルダー　ハンドバッグ2wayミニポシェット
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