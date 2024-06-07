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極美品♡レスポートサック ショルダーバッグ　ハンドバッグ　2WAY ブラック
商品番号 X58185798090
商品名

極美品♡レスポートサック ショルダーバッグ　ハンドバッグ　2WAY ブラック
ブランド名 レスポートサック
特別価格 税込 2,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美品LeSportsacレスポートサック　ショルダーバッグ　2WAY【型番】　3561YORKSATCHEL【カラー】5982BLACKブラック【サイズ】縦:21cm横:33cmマチ:8cm持ち手長さ:36cmショルダー全長:75-134cm【開閉】ファスナー【外側】ファスナーポケット×2【内側】ファスナーポケット×1オープンポケット×3・付属品：ショルダーストラップ・カラー：ブラック角を落とした半円形型のフォルム。ショルダーストラップが取り外せる2WAY仕様で、ハンドバッグとしてはもちろん、ショルダーバッグやクロスボディバッグとしてもお使いいただける優秀アイテムです。1度使用後の自宅保管品になります。美品だと思いますが、中古品にご理解いただける方のご購入をお待ちしております。コンパクトに折りたたみ発送致します。他にも出品しています。撮影時の小物等はつきません。#ラピスLeSportsacセレクト#ラピスセレクトBAGカラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···ナイロン素材...ナイロン特徴...2wayカラー...ブラック種類...その他ショルダーバッグ
http://narcologia.ru/goods/kindness844905.html
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