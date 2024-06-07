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kate spade　2wayバッグ
商品番号 T35677960567
商品名

kate spade　2wayバッグ
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 5,914 円
在庫状況 あり

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商品詳細

横22センチ、高さ18センチ、マチ9センチ長財布入ります！色　ピンク、赤購入後使用する機会がなくほぼ未使用です。
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