【新品未使用】ケイトスペード ミニ 財布 キルティング ブルー

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商品詳細
katespadenewyorkケイトスペード二つ折り財布 ミントカラー ブルー 水色 キルティング ミニ財布出品物は全てアメリカで購入した正規品ですので、ご安心してご購入頂ければ幸いでございます。画像1枚目に掲載している購入証明に関しましては、ご希望でしたらコピーは同封可能です。必ず事前にご連絡ください。参考価格28258円仕様開閉 スナップ内側 オープンポケット×4カードポケット×8札入れ×1パスケース×1外側 ファスナー付小銭入れ×1 サイズ縦9cm×横14.5cm×マチ3.5cｍ#katespade#ケイトスペード#二つ折り財布#ミントカラー#パステルカラー#ブランド財布#ハイブランド#スカイブルー
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