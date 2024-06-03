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大幅値下げ⭐︎ザノースフェイス　ナイロンフーディ　NPW21668
商品番号 F71488657548
商品名

大幅値下げ⭐︎ザノースフェイス　ナイロンフーディ　NPW21668
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 2,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト素材···ナイロン運動用に購入しましたが、一回使用しただけです。汚れ等はなく美品です。使っていただける方にお譲りします。自宅保管、素人検品のため神経質の方の購入はご遠慮ください。耐久撥水加工を施した、軽量素材のランニング用アウターシェル。携行に便利なポケッタブル仕様。フードを内側に折り込むことでスタンドカラーとしても使用できる、切り替え襟デザインです。＜サイズ目安(cm)＞M：身長155～165／バスト80～88
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