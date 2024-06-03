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【超希少色　新品未使用】オーストリッチ　ハンドバッグ　本革　水色　ブルー
商品番号 X99432994345
商品名

【超希少色　新品未使用】オーストリッチ　ハンドバッグ　本革　水色　ブルー
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムオーストリッチハンドバッグ　トートバッグ希少色　水色青色　ブルー○サイズ縦22cm横32cmマチ11cmハンドル30cmあくまで素人の採寸ですので多少の誤差があるかもしれませんのでご了承ください。○状態新品未使用※保管による多少の傷等はあります。○カラー水色青　ブルー○素材オーストリッチ　本革○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送致します。家庭、仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。※ご購入前にプロフィールのご確認をよろしくお願い致します。000892
http://narcologia.ru/goods/stepchild219052.html
http://narcologia.ru/goods/peroration568315.html
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