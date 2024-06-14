SHURE ( シュア ) / SM57

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SHURE(シュア)/SM572023年8月サウンドハウスにて購入。楽器用マイクとして使用しましたが、好みの音ではなかった為出品します。※付属品は写真をご確認ください。※購入前にご使用の機器が対応しているか必ずお確かめください。通電チェック済みです。気になるノイズ等はありませんが、ご使用の機種によっては相性問題で発生する可能性がありますのでNC、NRとなりますことご了承ください。すり替え防止の為、返品は受け付けておりません。必ず動作確認・付属品確認、撮影を行なったあと、発送します。素人検品ですので見落としがあるかもしれません。ワンオーナー品で丁寧に使用してきましたが、あくまで中古品であることをご理解いただける方のご購入をお願いいたします。神経質な方、完璧を求める方はご遠慮ください。購入、コメントの前に必ずプロフィールをご確認ください。商品に関するご不明点は必ず購入前にコメントをお願いします。種類···マイク