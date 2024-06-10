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ゆうたんさま専用おまとめ2点【美品♪】ハムステッド　袖リボンストライプブラウス
商品番号 P50658025112
商品名

ゆうたんさま専用おまとめ2点【美品♪】ハムステッド　袖リボンストライプブラウス
ブランド名 ハムステッド
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

str-20230921-0311str-20230907-0296ご覧くださりありがとうございます！♦︎サイズ　フリー身幅51着丈50/53ゆき40□商品の状態□【Ａ】【Ｎ】タグ付きの未使用・新品【Ｓ】新品同様・タグなし未使用・新品【Ａ】使用感が少なく、状態が良い【Ｂ】多少の使用感はあるが、傷や汚れが少ないOLさんの洋服をメインに、ビビッと来た服を出品していきます！好きなブランドは…INEDイネド　INDIVI23区　REFLECTリフレクト　theoryセオリースーナウーナ　SUNAUNATOMORROWLANDトゥモローランド　BOSCHボッシュ　MACPHEEマカフィー　ROPEロペ　BALLSEYボールジィ　untitledアンタイトル　Apuweiser-richeアプワイザー　リッシェ　ナラカミーチェ　ストロベリーフィールズ　アダムエロペ　COSコス　ホコモモラ　シビラ　45RICBなどです♪
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