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ドルチェアンドガッパーナ D\u0026G Disney コラボTシャツ
商品番号 L53245385185
商品名

ドルチェアンドガッパーナ D\u0026G Disney コラボTシャツ
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 1,482 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数多い中、ご覧いただきありがとうございます。◉フォロー割り◉1000円以下は割引無し2000円まで→100円引き2000円以上→200円引き〜・購入前に必ずメッセージでお知らせ下さい。・まとめ買い割引などの特典はプロフィール欄をご確認下さい。古着ドルチェ\u0026ガッパーナD\u0026GDisneyプチTシャツです。柄・デザイン...その他カラー...ブラック袖丈...袖なしネック...Vネック季節感...春、夏、秋◉サイズ:表記なし　　　　　　肩幅約36cm袖丈約13cm袖口約12cm身幅約40cm着丈約50cm◉カラー：ブラック◉素材:画像をご確認下さい◉状態:着用感は有りますが　　　　大きなダメージは見当たりません・その他特筆する様な　ダメージは見当たりませんが中古品ですので　ご理解のほど宜しくお願い致します。・商品説明に記載外の小さな傷、　汚れはご容赦下さい。・神経質な方はご購入をお控え頂きます様お願い致します。#NOOK辺鄙　ブランド古着セレクトカジュアルから高級ブランドのレディース/メンズ/子供服　インポートロッサ／トクコプルミエヴォル　　　　　　伊太利屋などなど　　　ミセス高級ブランド多数出品中♡　　　　　　↓一覧はコチラ↓#NOOK辺鄙_rogj
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