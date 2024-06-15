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Chico パワショルAラインバックリボンチュニック
商品番号 C19048530180
商品名

Chico パワショルAラインバックリボンチュニック
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 1,726 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一度着用しましたが、似合わず家に保管してました。カラーは、グレイッシュベージュです。ズボンは付きません。ワンピース単体です。1、2枚目のです。3、4枚目はデザインが分かりやすいように載せましたAutumnCollection2020Aラインに広がるシルエットとボリュームあるパフ袖がポイント。首元の大きなリボンが上品な印象を与え、後ろ姿も抜かりなくお洒落に。お尻まですっぽりかぶる丈感なので、ミニボトムと合わせてワンピース風にも着て頂けます。裾がフレアに広がっているので、すっきりとしたボトムと合わせてメリハリを付けるスタイリングもおすすめです。即購入可---------------------------------------------------HONEYMIHONEY・LARME・INGNI・merryjenny・seemibyniceclup・dazzlinwho'swhoChico・cattykitten・mellowneon・AnkRouge・LilyBrown・snidel・GRL・titty＆co．・evelyn・rilitokyo・apresjour・Heather・GU・DHOLIC・17kg・earthmusic\u0026ecology・chuu・wclosetsly・emoda・egoist・Kobinai・epineJILLSTUART・Honeys・PAGEBOY・A.P.C・OLIVEdesOLIVE・mystic・wcloset・moussy・acdcrag・dholic・
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Chico パワショルAラインバックリボンチュニック
Chico（チコ）の「パワショルAラインバックリボンチュニック（シャツ ...

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みさ｜Chicoのシャツ/ブラウスを使ったコーディネート - WEAR

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