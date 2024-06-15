adidas シャツ 半袖

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商品詳細
柄・デザイン···無地柄・デザイン···プリント（ロゴなど）袖丈···半袖季節感···春、夏adidasロゴ入りTシャツです。カーキ色でオシャレです。●サイズ：タグ表記Sサイズ身幅50cm着丈66cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態：2～3回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。。oＯo。.:♥:.。oＯo。.:♥:.。oＯo。.:♥。oＯo。.:♥:.。割引対象☆フォローしてくれた方‼︎100円割引複数同時購入☆枚数により100円〜割引。oＯo。.:♥:.。oＯo。.:♥:.。oＯo。.:♥。oＯo。.:♥:.。#adidas#シャツ#ワッペン#カーキー#夏季節感···春、夏、秋カラー···グリーン
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