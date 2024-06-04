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- trois トロワ 日本製 トップス フリーサイズ
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。troisのトップスです。着丈…60身幅…50肩幅…38袖丈…54とても可愛いです。テイスト・シーン···オフィスカジュアル、大人可愛い袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント
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