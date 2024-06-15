ミラオーウェン MilaOwen デニムラグランフレアスリーブチュニック

ミラオーウェンMilaOwen2022年に購入し2、3回着用しました。特に目立つ大きな傷などはありません。あくまでも中古品であると、ご理解いただける方のみお願いします。神経質な方はご遠慮下さい。断捨離の為、出品します。サイズ1着丈:71.5cm,バスト:107cm,肩幅:36.7cm,ゆき丈:57.5cm,前下がり:6.75cm,裾幅:60.5cmカラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···無地素材···デニム季節感···春、夏、秋



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