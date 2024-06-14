ミキハウス ビックロゴポロシャツＭサイズ 未着用

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購入したものの、着る機会がなく保管されたままでした。未着用のまま保管でしたが、バックロゴに多少の割れがある為(白のみ)未使用に近いといたしました。前身ごろにほとんど目立ちませんが小さな点シミがあります。(写真6枚目)柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...レッド袖丈...半袖★自宅保管になりますのでご了承頂ける方でお取引お願いします。★送料こちらで負担で設定しています。送料着払いの時はお値引き可能です。★お値段交渉はコメントにてお願いします★他の物と同時購入でお値引き可能です※即日発送を心がけていますが、仕事の都合上翌日などになる場合があります。夜勤などもあり不定休ですのでご理解ください。発送が早い為郵便局からの発送が基本となります。ご了承頂ける方でお取引お願いします。#ミキハウス#ポロシャツ#レア#希少価値