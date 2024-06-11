【美品】セオリー Theory ノースリーブ ロングワンピース ブラウン 無地

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無言購入・即購入okです。他サイトにも掲載中の為、突然削除する場合が御座います。まとめ購入お安くします。#みうのお洋服一覧ご覧頂きありがとうございます。綺麗なシルエットのセオリーのワンピースです。着用感も◎〇アイテム【美品】セオリーTheoryノースリーブロングワンピースブラウン無地ロング美シルエットお呼ばれワンピフォーマルシンプルスリット上品〇サイズ2Mサイズ相当平置き採寸サイズ(cm)素人採寸の為多少の誤差はご了承ください肩幅33身幅36袖丈総丈107〇カラーブラウンチャコールブラウン茶色ダークブラウン無地〇状態目立った傷や汚れなくまだまだこれからご着用頂けます。写真をよくご覧になり、あくまで中古品だということをご理解の上、ご購入をお願い致します。〇配送最短当日発送、又は1〜2日程度で発送致します。できるだけ丁寧にお取引させていただきます。よろしくお願い致しますꕤ━━━━━━━━━━━━━━━撮影に使用されている小物は付属しません。タイトル、本文に記載の商品のみになります。▫️お取引きに関しての大切なことを全てプロフィール欄に記載しておりますので、ご確認下さいますようお願い致します。グレースコンチネンタルルシェルブルーローズティアラReneルネチェスティzaraロイスクレヨンスーパービューティーTOCCAトッカフォクシーエムズグレイシーマイストラーダアプワイザーアメリAMERI好きにも。