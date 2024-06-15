【真作】斎藤國靖、『エトルスクのつぼと薔薇』、リトグラフ、サイン入、黃袋、差箱付

●斎藤國靖:1942年−、栃木県出身。・日本の洋画家。・武蔵野美術大学油絵学科教授、自由美術協会、靉光賞受賞。●寸法・窓寸（画像3）:縦約440mm、横約370mm。・額寸:縦約530mm、横約605mm、厚み約47mm、重さ約4000g。●商品説明・購入日（画像7）:1999年6月19日。・（画像5.7）:サイン入り、作品番号74/300。・真作保証:出品作品が公的機関で贋作と判断された場合、商品代金を返金します。●状態:経年の割りには、保管が良かった為、概ね良好です。



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