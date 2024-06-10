FRAY ID　ワンピース

カラー...ブラウン柄・デザイン...花柄袖丈...長袖季節感...春,秋,冬FRAYIDのワンピースです。サイズ確認のため一度着用しました。タグはついてません。売り切りたいので多少のお値下げ可です！



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