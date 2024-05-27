【新品】BOLINI☆ハンドバッグ☆赤

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ジャケット/50/ウール/BLK

BOLINI(ボリーニ)の、鮮やかな赤色が素敵なハンドバッグです♪新しいバックが欲しい方や、クリスマスへのプレゼントにいかがですか？状態：新品未使用・紙タグ付きカラー：黒 ブラック/ゴールド金具サイズ：約(W)25cmx(H)20cmx(D)513cm素材:牛革100％エプソン付属品：馬チャーム、ツイリー、ショルダーベルト、カデナ、保存袋【おまとめ割してます】他商品と購入で割引致します！購入前にコメントにておまとめ依頼お願いします。2点……100円値引き3点……200円値引き4点……300円値引き他質問や欲しい写真等ありましたら、お気軽にコメントして下さい♪カラー···赤 レッド種類···ハンドバッグ