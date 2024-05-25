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- ＜A.P.C.＞ポケット エンブレム Tシャツ
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商品詳細
*ストレートカット.*縫い留められたバイアストリミングのクルーネック.*ネックテープ.*胸にステッチ入りパッチポケット1つ.*胸にコントラストをつけた'APC'刺繍.*半袖.*袖口、裾にステッチ.綿100%.日本製柄・デザイン···無地柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏
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