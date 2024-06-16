美品✳︎IENA イエナ　ボイルハーフスリーブブラウス

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IENA2020SSボイルハーフスリーブ ホワイトです。ホワイトとありますが、真っ白ではなく、少しベージュが入ったような色で着やすいです。着用回数2回ほどで保管時のシワ以外に特に汚れなどもなく綺麗な状態です。透け感があり、上品に着ていただけるブラウスです。重ね着をしていただければこれからの季節にもぴったりです。サイズ フリー着丈 約59cm身幅 約48cm中古品にご理解いただける方のご購入をお願いいたします。【2020SS】IENA今年らしいくすみカラーのシャツブラウス。程よく透け感があり軽い素材でジャケットやブルゾンなどのインナー使いにもお勧め。ご自宅でお手入れ可能なのも嬉しいポイントです。素材···コットン50%、ポリスエステル50%カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏