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美品　アナイ　ANAYI ドットシャーリングブラウス　38
商品番号 N60163236056
商品名

美品　アナイ　ANAYI ドットシャーリングブラウス　38
ブランド名 アナイ
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ANAYIアナイ　ドットシャーリングブラウスネイビー✖️赤のドット柄ブラウスです。小さいドットが品良く、華やかなブラウスです。38サイズ24,200円（税込み）程良い落ち感と透け感のあるドットプリント素材を使用したブラウスです。衿元と袖口のシャーリングがポイントで、程良くふんわりとした女性らしいシルエットです。一回程度の着用で使用感が感じられない美品です。サイズ：38実寸：身幅48.5㎝　着丈63㎝素材：ポリエステル100%カラー：ネイビー×赤ドット
http://narcologia.ru/goods/rebellion215778.html
http://narcologia.ru/goods/stage968597.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce384055.html

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