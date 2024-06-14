【 La-gemme 】ラジエム カットオフ プリーツ サロペット パンツキャミ

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たくさんの中から商品をご覧いただき誠にありがとうございます！【ブランド名】・La-gemme(ラジエム）【商品説明】・楽かわキャミサロペットパンツ。・裾が断ち切りタイプなので、自分で合う丈にハサミでカットする事も出来ます。・オールインスタイルはパッと見ワンピースに見えるゆる可愛いキャミソールタイプで、プリーツが揺れるしなやかなシルエットも素敵です。・両サイドにポケットあります。【素材】・ポリエステル100%【カラー】・ブラウン【サイズ】・表記なし(フリーサイズと思われます)【状態】・未使用に近いきれいな商品です。【発送方法】・宅急便60サイズ#レディース#サロペット#オールインワン#キャミソール#プリーツ#La-gemme#ラジエム#カットオフ#ブラウン#ニット#カットソー#ワンピース#楽可愛い#ゆるかわ#ポケットNo.391#APL292D3【その他注意事項】・古着の為、汚れや損傷が無いお品でも新品とは異なりそれなりの使用感はございます。・古着のご購入という事をご理解いただける方のみご購入お願い致します。・実物のお色味に近くなるよう撮影を心がけておりますが、照明や自然光、またご覧になる画面の設定によりお色味に差が出る可能性がございます。予めご了承ください。・気になる所があれば購入前に質問をお願いします。・注意を払って撮影、保管しておりますが、見落としの際はご容赦ください。※プロフィール情報にお取引の際の注意事項等が記載しておりますので必ずお読み下さい。