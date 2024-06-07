美品半袖ブラウス p kuku DOUBLE STANDARD CLOTHING

ご覧頂きありがとうございます！即購入OKです!!pkukuDOUBLESTANDARDCLOTHINGマタニティダブルスタンダードクロージングサイズ LAZERBROADRGブラウス0804-010-193定価 ¥18700サイズ F肩幅 約56cm身幅 約58cm裾幅 約58cmダブルスタンダードマタニティラインになります。ゆったりとしたデザインなので、産前産後、それ以降も着る事ができます。タグはありませんが、着用せず自宅保管になります。傷、汚れは特にありません。素材···コットンカラー···ブラウン袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋半袖ブラウスフリル



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