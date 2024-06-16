CHANEL スカーフ

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商品詳細
2020年のスカーフです。一度のみの使用で美品です。名古屋高島屋のシャネルで購入しました。なかなか出番が無いので出品します。自宅保管の為ご理解いただける方宜しくお願いします。#シャネル#chanel#シャネルスカーフ
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