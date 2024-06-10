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TOCCAサコッシュウェブ限定ナイロントッカショルダーバッグ斜め掛となります。他にも多数出品中ですので、是非ご覧下さい。#higashi出品中●商品詳細サイズ：縦19cm横27cmマチ5cmショルダーはお好みの長さに調整できます（斜め掛け可能）※若干の誤差がございます。素材：ナイロンカラー：ブラック仕様：ポケット外×1内×2付属品：画像にあるものが全てとなります。●状態(キズ・汚れ等)目立つダメージはなく良い状態を保っています。※使用期間・保管期間は確実な物のみ記載しております。記載のない物は明確ではない為、ご質問等頂いてもお答え出来かねますので、ご了承下さい。※サイズ感等、個人差があるものについても個人の感覚に違いがあり、到着後のイメージ違い等に繋がる可能性がございます為、お答えできかねます。商品説明の内容・写真にて商品状態をご確認・ご理解の上、ご購入を御願いします。細かな状態が気になる方、神経質な方はご遠慮ください。※午後８時以降は、仕事の都合上ご質問・お値下げ交渉等のご返答が基本できかねます。ご連絡が遅くなる事をご了承下さいませ。※お客様のモニター環境により、画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございます。※商品確認はしておりますが、保管による記載にない細かいキズ・汚れ等が見られる場合がございます。B-040-1500/50#TOCCA#サコッシュ#ウェブ限定#ナイロン#トッカ#ショルダーバッグ#斜め掛#WEB限定#黒#ブラック#鞄#ゴールド金具#軽量素材...ナイロン