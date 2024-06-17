WAKO ワコウ ハンドバッグ キルティング レザー 本革 リボン ゴールド ...

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ご覧いただきありがとうございます！その他のバッグはこちら↓↓#Linkのバッグ一覧【ブランド】WAKOワコウ【商品名】ハンドバッグキルティングレザー本革ゴールド金具リボンラインストーン銀座和光【色】ゴールド金【付属品】なし【仕様】開口部:ファスナー内部:メインポケットマグネットボタン式ポケット×2ファスナーポケット×1オープンポケット×2外部:ファスナーポケット×1【サイズ】※実寸をご確認ください高さ：【約23cm】横幅：【約36cm】マチ：【約8.5cm】ハンドル高(バッグ上部より)：【約12.5cm】※素人採寸につき、若干の誤差はご了承くださいませ。【状態】『B』\u2028【S】新品同様\u2028【A】ほぼ使用感のない非常に綺麗な状態の商品\u2028【B】多少の使用感はございますが比較的綺麗な商品\u2028【C】使用感があり多少の傷や汚れがある状態の商品\u2028【D】傷みなどのダメージがやや目立つ状態の商品\u2028【E】傷みや劣化が目立つ状態の商品\u2028※商品の状態は出品者の主観になります。【その他】・コメントなし即購入大歓迎です！コメントでお話し中でも、即購入された方を優先いたします。・購入時期や着用回数・着用感・製造年などにはお応えできません。・ご購入前にお手数ですがプロフィール(重要！)を必ず御一読ください。ご購入後はプロフィールの内容をご理解いただいたという認識でお取引を進めさせていただきます。《購入先について》ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）管理番号63NS19ZD06素材···牛革(本革)カラー···ゴールド種類···ハンドバッグ