フォックスファー　顔つき　毛皮　135㌢　リアルファー　白　少し茶色　マフラー

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商品詳細
【サイズ】長さ約135㌢（鼻先から尻尾先）幅約21【難アリ箇所】両足共に取れかかっています（最後の写真参考）ポロポロと毛皮が取れてしまいます。カラー...ホワイトカラー...ブラウン素材...リアルファー#成人式#着物#卒業式
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