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SN171 UNIQLO プリントTシャツ ブラック レディース M ポス
商品番号 T58774250965
商品名

SN171 UNIQLO プリントTシャツ ブラック レディース M ポス
ブランド名 ユニクロ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SN171UNIQLOプリントTシャツブラックレディースMポス状態:襟のタグを切られています。サイズ：M素材：コットン100実寸サイズ（おおよそ）身幅約46着丈約65肩幅約40袖丈約12裄丈約出品者管理用[SN171]●商品はUSEDですが極力綺麗な状態にしての発送を心掛けております！●古着の為、多少の汚れの見落としがある場合があります。●環境により、写真と実物では色合いが若干違う場合がございます。ご了承くださいませ。
http://narcologia.ru/goods/manufacture550441.html
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