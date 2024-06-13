ラルフローレン　レディース　長袖　ワイシャツ　新品未使用品

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ご覧頂きありがとうございます♪ラルフローレン レディース、ワイシャツ黒、長袖です！新品未使用品タグ付きでございます^_^注意点写真の通りタグの黄ばみはご了承下さい。それ以外は全く問題ありませんのでご安心ください。素人計りなのでご理解下さい。着丈61センチ袖丈56センチ肩幅37センチ身幅40センチカラー···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋、冬