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- ラルフローレン レディース 長袖 ワイシャツ 新品未使用品
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます♪ラルフローレン レディース、ワイシャツ黒、長袖です！新品未使用品タグ付きでございます^_^注意点写真の通りタグの黄ばみはご了承下さい。それ以外は全く問題ありませんのでご安心ください。素人計りなのでご理解下さい。着丈61センチ袖丈56センチ肩幅37センチ身幅40センチカラー···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/septet411119.html
http://narcologia.ru/goods/septet564719.html
http://narcologia.ru/goods/traverse13326.html
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