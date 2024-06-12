チャンピオン　VネックTシャツ

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商品詳細
○商品説明 CampionVネック Tシャツ○サイズ Mサイズ※着画はご遠慮お願いします※平置き採寸肩幅 50cm身幅48cm着丈 64cm袖丈 20.5cm(肩が落ちているデザイン)○商品状態 目立った傷や汚れなし○素材 綿90% ポリエステル10%詳細は写真にて確認下さい(^^)■注意事項素人採寸なので多少の誤差はご了承ください。神経質な方はご遠慮ください。基本的には1〜2日で発送致します。コメントなど、お気軽にお待ちしてます。
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