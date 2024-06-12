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チャンピオン　VネックTシャツ
商品番号 U78025945377
商品名

チャンピオン　VネックTシャツ
ブランド名 チャンピオン
特別価格 税込 1,439 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○商品説明　CampionVネック　Tシャツ○サイズ　Mサイズ※着画はご遠慮お願いします※平置き採寸肩幅　50cm身幅48cm着丈　64cm袖丈　20.5cm(肩が落ちているデザイン)○商品状態　　目立った傷や汚れなし○素材　　綿90%　ポリエステル10%詳細は写真にて確認下さい(^^)■注意事項素人採寸なので多少の誤差はご了承ください。神経質な方はご遠慮ください。基本的には1〜2日で発送致します。コメントなど、お気軽にお待ちしてます。
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