ラコステポロシャツ　ネイビー　レディース　Mサイズ

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商品詳細
ラコステのポロシャツです。レディースのMサイズくらいです。サイズ表記は36と記載されています。色は紺色です。特に目立った汚れやほつれなどはありません。ホームクリーニング済みです。ご理解していただける方は、よろしくお願いします。#ラコステ#ポロシャツ#レディース
http://narcologia.ru/goods/tenet603063.html
http://narcologia.ru/goods/conception890857.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic988512.html
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