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ラコステポロシャツ　ネイビー　レディース　Mサイズ
商品番号 I84808314752
商品名

ラコステポロシャツ　ネイビー　レディース　Mサイズ
ブランド名 ラコステ
特別価格 税込 1,836 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラコステのポロシャツです。レディースのMサイズくらいです。サイズ表記は36と記載されています。色は紺色です。特に目立った汚れやほつれなどはありません。ホームクリーニング済みです。ご理解していただける方は、よろしくお願いします。#ラコステ#ポロシャツ#レディース
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