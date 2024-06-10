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ブルーレーベル　ネイビーニット　Mサイズ
商品番号 Q32341399249
商品名

ブルーレーベル　ネイビーニット　Mサイズ
ブランド名 ブルーレーベルクレストブリッジ
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バックのリボンがかわいいブルーレーベルのニット肩幅33身幅37着丈55着用した記憶がないので、ほぼ未使用だと思います。
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