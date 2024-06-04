高品質✨リゾートパンツスーツ L ♡ セットアップ ♡ リネン風

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夏でもジャケットが着たい！ | YONSが投稿したフォトブック | Lemon8

リゾートにぴったり♪❀❀リネン風パンツスーツLサイズ❀❀*新品未使用*即購入OK*送料無料*プロフィールをみて頂けましたら嬉しいです.ˬ.))ღ﹏﹏﹏ღ﹏﹏﹏ღ﹏﹏﹏ღ﹏﹏﹏ღリネン風の夏らしいセットアップです。日本にはなかなか無いデザインパンツの丈は長めです(*^^*)✨大変高品質✨胸元の露出が気になる場合はインナーにブラトップや、ベアトップ、キャミソール等を着て頂くと良いかと思います(*^^)vトップスは背中のリボンで空き具合や、サイズ調整可能です！！パンツのウエストはゴムなのでとっても楽に着て頂けますよ(*^^*)パンツの丈感は、ヒールの高いミュールやパンプスにも対応出来る長さがありますヒールの低い靴で合わせたい方はご自身で裾丈の調整して頂けたらと思います！！裾あげテープで簡単に出来ますよ!パンツスタイル⤵⤵#msmampantsღ﹏﹏﹏ღ﹏﹏﹏ღ﹏﹏﹏ღ﹏﹏﹏ღ【カラー】サンドベージュ 【サイズ】〈トップス〉※サイドファスナーあり!Lサイズ着丈約50身幅45袖丈40〈パンツ〉※裏地あり!※両サイドポケットあり!※ウエスト紐は飾り紐です!Lサイズ着丈108ウエスト37ヒップ50股下約74裾幅約34平置き寸法(cm)(多少誤差あり)ღ﹏﹏﹏ღ﹏﹏﹏ღ﹏﹏﹏ღ﹏﹏﹏ღ ♡こちらは海外製品(ノーブランド品)になります日本製品と比べて*縫製が甘い*糸のほつれ*タグ無し*サイズの誤差など予めご理解の上ご購入くださいトラブル発生防止の観点から♡お取り置きはお受けしておりません(*ˊ˘ˋ*)以上の点につきましてご了承くださいますようにお願い致します(‪‪ஐ‬‬ᴗ͈ᴗ͈)\"ご不明点がございましたらコメントにて対応させて頂きます^ᴗ͈ˬᴗ͈^喫煙者ペットはおりません.ˬ.)) カラー...ベージュ袖丈...半袖海好きビーチカジュアルオーシャンハワイ南国好きリゾートトラベル旅行水着西海岸ビーチ好きサーファーサーフィンタンキニワンピースパンツスーツ海外旅行旅好き通勤痩せ見え26