nano universe ナノユニバース　ブラウス



【ZOZO限定】パールボタンVネックブラウス



バイカラーフレアスリーブブラウス|nano・universe(ナノ・ユニバース ...



フロントボタンVネックブラウス / ブラック | 6693220314 | ナノ ...



Vネックゴールドボタンブラウス



LB.03/ステッチボウタイブラウス / ホワイト | 6692220314 | ナノ ...



LB.03/スパンローンギャザーリボンブラウス / ホワイト | 6693121316 ...



タックカラーデザインブラウス



LB.03/前後2WAYシャーリングボウタイブラウス / オフホワイト ...



とろみブラウス



LB.03/ドロストボウタイブラウス / ブラック | 6693120311 | ナノ ...



スリーブベルトブラウス / ブルーグレー | 6693220313 | ナノ ...



セール】LB.03/バルーンスリーブレイヤードブラウス(505293123) | ナノ ...



LB.04/カラーコンビフレアスリーブブラウス / ブラック | 6733121319 ...



LB.04/切り替えスリーブデザインブラウス



LB.03/ドットビッグボウタイブラウス / パターン1 | 6692220311 | ナノ ...

色味は最初の写真が最も近く、少し水色が入ったようなきれいなグリーンです。定価 13,200円涼しげな素材感で軽やかな装いにシャリ感のあるジョーゼット素材で仕上げた涼しげなブラウス。ボウタイデザインと袖のスリットが品のある女性らしさをアピール。少し高めに設定されたウエストのギャザーティディールがメリハリシルエットを生み、スタイルをく見せてくれるのも嬉しい。前後どちらを前にしても着用できるから、ボトムやシーンに合わせたアレンジを楽しんで。手洗いに対応したウォッシャブル素材テイスト・シーン···オフィスカジュアル色···グリーン袖丈···七分袖柄・デザイン···無地/ワンポイント、リボン/ボウタイ