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nano universe ナノユニバース　ブラウス
商品番号 V53566333957
商品名

nano universe ナノユニバース　ブラウス
ブランド名 ナノユニバース
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色味は最初の写真が最も近く、少し水色が入ったようなきれいなグリーンです。定価　13,200円涼しげな素材感で軽やかな装いにシャリ感のあるジョーゼット素材で仕上げた涼しげなブラウス。ボウタイデザインと袖のスリットが品のある女性らしさをアピール。少し高めに設定されたウエストのギャザーティディールがメリハリシルエットを生み、スタイルをく見せてくれるのも嬉しい。前後どちらを前にしても着用できるから、ボトムやシーンに合わせたアレンジを楽しんで。手洗いに対応したウォッシャブル素材テイスト・シーン···オフィスカジュアル色···グリーン袖丈···七分袖柄・デザイン···無地/ワンポイント、リボン/ボウタイ
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