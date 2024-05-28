【セール】訳ありだけど美品 パドカレ ノースリーブ ブラウス

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更にお値下げしています。¥7980→¥6500→パドカレのノースリーブブラウスです。白のしっとりしたレーヨン混素材なので、一枚でもインナーとしてもオールシーズン活躍するお品物です。しなやかな柔らかさと肌触り、とても素敵な生地です。前身頃のフリルには細かく浮き出たドット柄と無地を重ねたパドカレらしいお品物です。前身頃右下に僅かな繊維の乱れ(写真3枚目)があります。検品していて初めて気が付きました。着用には問題なく目立つ物ではないと思いますが、あくまでも自己判断です。少しでも気にされる方はご遠慮ください。その他は着用回数も短時間の２回で、美品の部類かと思います。ホームクリーニング後の保管で綺麗な状態です。サイズ38着丈前約66㎝後約70㎝身幅約54㎝平置き素人採寸です。誤差はご容赦願います。定価購入価格¥14700らくらく⇄ゆうゆうメルカリ便あります。ご理解ご納得の上でのご購入をお願いいたします。