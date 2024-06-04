新品未使用 MONCLER モンクレール ロゴワッペン ポロシャツ ホワイト ...

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新品未使用タグ付き、確実正規品です。フロントにモンクレーを象徴する定番のロゴが入ったシンプルなポロシャツで、１枚持っておくと便利に着回せます。シルエットが非常に綺麗で1着でさまになります！キッズの14Aサイズですが、レディースのS～Mに相当し、大人の方でも着用可能です！(下記サイズ参照)外観からはキッズモデルとは分からないのでハイブランドをお安く着ることができます！14A(164cm)肩幅34cm身幅41cm着丈61cm素人採寸です、多少の誤差はご了承ください。カラー：白、ホワイトネイビーも出品中です！即購入OKです！MONCLERinfantfragment1952TシャツスウェットトレーナーパーカーフーディーロンＴアイコンiconデニムジャケットニットセーターカーディガンシャツ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···春、夏、秋