ハイゲージニットタンクトップ　オリーブ

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商品詳細
todayfulhighgaugeknittanktopハイゲージニットタンクトップ堀江店で購入しました。特に目立った汚れなどは見当たりません。カラー：オリーブ(OLV)サイズ：Fコンパクトに折り畳んで梱包しますので多少シワができるかと思います。ご了承ください。カラー···グリーン柄・デザイン···無地カップ···カップなし季節感···春、夏
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