【美品】シャネル　スニーカー　35 白　ロゴ

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⭐︎最終値下げ⭐︎シャネルで去年購入したスニーカーです♬銀座三越のシャネルにて購入☆35サイズ(通常22.5cm~23cmのシューズ履いてます)サイドのシャネルのロゴマークが可愛いです☆2.3ヶ月着用し、シューズクリーニングにだして保管中です！こめ購入時より少し黄ばみがあるとおもいます。ご理解いただける方のみお願いします！定価13万くらい