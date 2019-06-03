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【美品】シャネル　スニーカー　35 白　ロゴ
商品番号 W71782229040
商品名

【美品】シャネル　スニーカー　35 白　ロゴ
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 18,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐︎最終値下げ⭐︎シャネルで去年購入したスニーカーです♬銀座三越のシャネルにて購入☆35サイズ(通常22.5cm~23cmのシューズ履いてます)サイドのシャネルのロゴマークが可愛いです☆2.3ヶ月着用し、シューズクリーニングにだして保管中です！こめ購入時より少し黄ばみがあるとおもいます。ご理解いただける方のみお願いします！定価13万くらい
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