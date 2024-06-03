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レスポートサック　ピンクハウス　ショルダーバッグ
商品番号 J71718017629
商品名

レスポートサック　ピンクハウス　ショルダーバッグ
ブランド名 レスポートサック
特別価格 税込 2,484 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DANIELLACROSSBODY「PINKHOUSE」新品未使用【LeSportsac×PINKHOUSE】ブランド誕生より50周年を迎えた、ファッションブランド「PINKHOUSE」とのコラボレーション。ピンクハウスパッチワークピンクハウスの貴重なアーカイブのプリントから、花やフルーツ、ウサギやクマなどの可愛らしいモチーフが大集合したパッチワーク柄です。ピンクハウスのブランドカラーである赤との配色や、アイコンでもあるネームワッペンを縫い付けた特別感のあるデザインです。サイズ（約）16×21×8cmメイン開閉部：ファスナー表面：ファスナー付ポケット×2裏面(内部)：ポケット×2ショルダー長さ：調節可（約）60-122cm
http://narcologia.ru/goods/conception347957.html
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http://narcologia.ru/goods/Lincoln561002.html

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