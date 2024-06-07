LANVIN COLLECTION/リクルート/ビジネスバッグ/レザー

LANVINCOLLECTIONLANVINCOLLECTIONビジネスバッグ トートバッグ ハンドバッグ ランバン コレクション ランビン レザー 黒 ブラック リクルート☆サイズ横】約35センチ縦】約29センチマチ】約11センチ取手の高さ】約21センチA4入ります。☆磁石で留めるタイプです。女性も男性もお使いいただけると思います。表面に傷があります。カラー···ブラック☆中古品ですので、他に見落としあるかもしれません。完璧を求める方、気になる方は購入をお控え下さい。☆写真は加工はしていません。被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。☆購入元大手リサイクルショップブランドリユース店ストア商品日本流通自主管理協会加盟店（AACD）鑑定済の正規品を購入しています。



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