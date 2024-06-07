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コーチ　coach キルティング ミニ リリー キャリーオール ハンドバッグ
商品番号 K25088176859
商品名

コーチ　coach キルティング ミニ リリー キャリーオール ハンドバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

何年か前にハワイのアウトレットにて購入したものです。数回使いましたが年齢と合わなくなったので出品します。購入時の袋等は付属しません。[サイズ]本体：約18×21-26×10(H×W×D単位cm)、ハンドル高さ：11cm、ショルダーストラップ長さ：115-133cm(約3cmごと7段階長さ調節可取り外し可)、本体重量：約640g[カラー]BLACK(ブラック)[素材]本体：レザー[スペック]マグネットスナップ式開閉/内側：パーティション兼ファスナーポケット×1/外側：底鋲×4/レザーチャーム[付属品]なしカラー···ブラック★即購入OK★素人保管ですので、神経質な方は購入をご遠慮下さい。★発送方法にご希望がある方は必ず購入前にコメントにてご相談ください。購入後のご要望(封筒に〇〇を記入してほしいなど)には応じかねます。
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