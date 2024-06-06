チャールズアンドキース　2ウエイバッグ　新品

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商品詳細
カラー···ブラック種類···ミニショルダーバッグチャールズアンドキースのスタイリッシュな2ウエイです。サイズ感もとてもかわいいと思います^^マチは、ファスナーで調整可能です。縦 15.5横 20マチ 最大 9ハンドル 23ショルダー 110最大
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