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チャールズアンドキース　2ウエイバッグ　新品
商品番号 Y89372229556
商品名

チャールズアンドキース　2ウエイバッグ　新品
ブランド名 チャールズアンドキース
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック種類···ミニショルダーバッグチャールズアンドキースのスタイリッシュな2ウエイです。サイズ感もとてもかわいいと思います^^マチは、ファスナーで調整可能です。縦　15.5横　20マチ　最大　9ハンドル　23ショルダー　110最大
http://narcologia.ru/goods/recuperation639321.html
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