ルイヴィトン⭐️エスカル　ジッピーウォレット

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商品詳細
ルイヴィトン希少 エスカル ジッピーウォレット閲覧頂き、ありがとうございます^_^商品説明・ブランド名：LouisVuitton・商品名：ジッピーウォレット・柄：エスカル・形状：長財布サイズ・縦幅：11cm・横幅：20cm・厚み：2.5cm内袋、箱、袋つけます！！！10数回しか利用してませんが、パステルカラーなので、ちょっとだけ、色落ちがあるかもしれません。気にならない方でお願いします。
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