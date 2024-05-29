PRADA プラダ 長財布

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商品詳細
PRADA財布になります。札幌の正規店で購入しましたが、水濡れしてしまい他の財布に買い替えた為出品します。正規品の為PRADAに修理依頼しましたが、修理不可とのことでした（；＿；）中のカード入れる部分がシワになっているだけで、使用期間も1年使ってないくらいなので、まだまだ使えると思います。
http://narcologia.ru/goods/manufacture192841.html
http://narcologia.ru/goods/encourage960972.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit509486.html
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