PRADA プラダ 長財布

PRADA財布になります。札幌の正規店で購入しましたが、水濡れしてしまい他の財布に買い替えた為出品します。正規品の為PRADAに修理依頼しましたが、修理不可とのことでした（；＿；）中のカード入れる部分がシワになっているだけで、使用期間も1年使ってないくらいなので、まだまだ使えると思います。



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