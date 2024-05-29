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PRADA プラダ 長財布
商品番号 U40428420763
商品名

PRADA プラダ 長財布
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 7,392 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PRADA財布になります。札幌の正規店で購入しましたが、水濡れしてしまい他の財布に買い替えた為出品します。正規品の為PRADAに修理依頼しましたが、修理不可とのことでした（；＿；）中のカード入れる部分がシワになっているだけで、使用期間も1年使ってないくらいなので、まだまだ使えると思います。
http://narcologia.ru/goods/manufacture192841.html
http://narcologia.ru/goods/encourage960972.html
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