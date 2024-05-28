マーガレットハウエルアイデア♡トートバッグ 肩掛け可能 ブラック本革

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デパートで購入し5〜6回使用しましたがその後出番がなく自宅保管でした。肩掛けもできてA4対応。ポケットも使いやすくマチもたっぷりです。本革でしっかりとした作りなので床に置いてもへたらない所が気に入っていました。底の隅に一部擦れがありますので【やや傷や汚れあり】にしています、写真でご確認ください。それ以外は綺麗です。取手を中にに仕舞ってマチを畳んで梱包します。リサイクル資材を使うことがあります。ペットなし、喫煙者なし。素材···レザー(本革)カラー···ブラックトートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···無地特徴···A4サイズ収納可(大容量)