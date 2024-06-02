お値下げ致しますJIBミニショルダーバッグ

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商品詳細
素材...帆布・キャンバスお色濃紺に近い縦20センチ横30センチマチ12センチこちらで求めましたが少し小さ目で出品いまします。写真の通りラベルに擦れがあります。ご理解のある方はよろしくお願い致します柄・デザイン...無地
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