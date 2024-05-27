【アーカイブ】ワイズビス Y'S bis とんぼ トンボ柄 シースルーブラウス

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Y's ワイズ ブラウス 2(S位) 黒 - シャツ/ブラウス(長袖/七分) Y's ワイズ ブラウス 2(S位) 黒 - シャツ/ブラウス(長袖/七分)

●商品名称●【アーカイブ】ワイズビスY'Sbisとんぼトンボ柄シースルーブラウスレースシャツとなります。●商品説明●ワイズビスのアーカイブアイテムのとんぼ柄のレース刺繍シースルーブラウスとなります。全面に入ったとんぼ柄が非常にお洒落なブラウスで、レース刺繍のようなデサインが他には無い唯一無二の存在感があります。シースルー素材なので、夏の紫外線対策はもちろんですが、インナーのアイテムでバリエーション豊富にコーディネート可能なアイテムですのでお探しの方はこの機会を是非お見逃しなく。●商品詳細●カラー...ホワイト袖丈...長袖柄・デザイン...レース素材…レーヨン100%季節感...春,夏サイズ…表記なしレディースフリーサイズ大きめなサイズ感レディースLサイズ男性も着用可能です。平置き直線計測値肩幅約48㎝脇下身幅約58㎝袖丈約57㎝着丈約73㎝●商品状態●10段階中8程度。中古極美品状態となります。特に目立つ大きなダメージ、使用感、汚れ、色褪せなどはありません。綺麗な状態が保たれています。