MARGARET HOWELL LINE NOVALSPOT PRINT

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MARGARETHOWELLLINENOVALSPOTPRINTリネン生地のドットプリントが可愛らしいシャツです。［サイズ表記］Ⅰ［実寸］肩幅３６身幅４６着丈５５袖丈２６［カラー］アイボリー［定価］￥28,600［商品の状態］ユーズド衿の内側に極わずかに黄ばみを感じます（画像９枚目参照）その他、使用に差し支えるような目立つ汚れやダメージは見受けられません◆注意事項◆定期的にお値下げをしておりますので値下交渉に応じることができません。トラブル防止のためお取置きは致しかねます。商品写真はできる限り実物の色に近づけるようにしておりますが、お使いのモニター設定により実際の商品と色味が異なる場合がございますのでご了承ください。ご不明な点があればご購入前にお気軽にご質問ください。コメント、購入の際はプロフ一読くださいませ（u.u＊）45R中川政七商店北欧暮らしの道具店JOURNALSTANDARDLUXEMARGARETHOWELLMHL.veritecoeurnestrobearts\u0026siencedosaYAECATOUJOURSevamevaR\u0026D.M.Co-minaperhonen